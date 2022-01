பிரிந்தவர்களை கூட வைக்கும் கூடாரவல்லி... ஆண்டாளை தரிசித்தால் மனம்போல மாங்கல்யம்

News

மதுரை: வைஷ்ணவத் திருத்தலங்களில், ஆண்டு தோறும் மார்கழி மாதம் 27ஆம் நாள் கூடாரவல்லி வைபவம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நாளில் ஆண்டாளை தரிசித்தால் மனம் போல மாங்கல்யம் அமையும் பிரிந்த தம்பதியர் கூடுவார்கள் என்பது ஐதிகம். திருவெற்றியூர் காலடிப்பேட்டை பகுதியில் அமைந்துள்ள சின்ன காஞ்சிபுரம் என்று அழைக்கப்படும் கல்யாண வரதராஜப் பெருமாள் கோவிலில் உற்சவர் ஸ்ரீ பவளவண்ண பெருமாளுக்கு நான்கடியில் மயில் இறகுகளாலான பிரம்மாண்ட மாலை அணிவிக்கபட்டு பக்தர்களுக்கு காட்சி அளித்தார்

மாதங்களில் சிறந்தது மார்கழி. அதை தனுர் மாதம் என்றும் போற்றுகிறோம். மார்கழி மாதம் தேவர்களின் நேரமான விடியற்காலையில் "யார் ஒருவர் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழுந்து, பக்தியுடன் இறைவனை வழிபடுகிறார்களோ அவர்கள், ஆயிரம் ஆண்டுகள் பகவானை வழிபாடு செய்த பலன்களை தனுர்மாதமான மார்கழி மாத ஒருநாள் வழிபாட்டில் கிடைக்க பெறுகிறார்கள். மாதம் முழுவதும் வழிபட்டால் எப்படிப்பட்ட பலன்கள் கிடைக்கும் என்பது கணக்கில் அடங்காது. சிவ-பார்வதியின் அருளைப் பெறுவதற்காக திருவெம்பாவையையும் பகவான் ஸ்ரீமன் நாராயணன் அருள் பெறுவதற்கு திருப்பாவையையும் மார்கழியில் அதிகாலையில் பாராயணம் செய்பவர்களுக்கு இறை அருள் விரைவில் கிட்டும்.

ஆண்டாள் அருளிச் செய்த முப்பது பாடல்கள் கொண்ட திருப்பாவையை ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு உகந்த மார்கழி மாதம் அதிகாலைப் பொழுதில் பாடி, 27ம் நாள் "கூடாரை வெல்லும் சீர்க் கோவிந்தா" எனும் பாடலை பாடி, "மூடநெய் பெய்து முழங்கை வழி வார" என்றபடி, பெருமாளுக்கு நெய் நிறைந்த அக்காரவடிசல் நிவேதனம் செய்து அன்னதானம் செய்வது நலமளிக்கும்.

English summary

Koodaravalli function Margazhi month: (கூடாரவல்லி விழா) Every year Koodaravalli is celebrated on the 27th day of Margazhi.It is said that if the divorced couple visit Andal on this day, they will reunite.