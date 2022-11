முழு சந்திர கிரகணம்..இன்று பார்க்க மிஸ் பண்ணிடாதீங்க..அப்புறம் 3 ஆண்டுகள் காத்திருக்கணும்

News

சென்னை: முழு சந்திர கிரகணம் இன்று நிகழ உள்ளது. சந்திர கிரகணம் இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் பகுதி சந்திர கிரகணமாக பார்க்க முடியும். மேஷ ராசியில் பரணி நட்சத்திரத்தில் ராகு கிரஹஸ்த சந்திர கிரகணமாக நிகழ உள்ளது. ரத்த நிலவாகவும் பல பகுதிகளில் தென்படும் முழு சந்திர கிரகணத்தை பார்க்காமல் மிஸ் செய்து விட்டால் 3 ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டுமாம்.

சந்திரன் பூமியின் பின்னால் கடந்து செல்லும் போது, சூரியனின் கதிர்களை நிலவின் மீது படுவதிலிருந்து பூமி மறைத்துவிடுவதால் சந்திர கிரகணம் ஏற்படுகிறது.

சூரியன், பூமி, நிலவு ஆகியவை மிகத் துல்லியமாகவோ அல்லது ஏறத்தாழவோ, ஒரே வரிசையில் வரும்போது மட்டுமே சந்திர கிரகணம் ஏற்படும். இன்றைய தினம் ராகு உடன் சந்திரன் இணைந்திருக்கும் போது கிரகணம் நிகழ்கிறது.

A total lunar eclipse is happening today. The lunar eclipse can be seen in many parts of India as a partial lunar eclipse. Rahu Grahastha Lunar eclipse is going to happen in Bharani Nakshatra in Aries. If you miss a total lunar eclipse, which is seen as a blood moon in many areas, you have to wait for 3 years.