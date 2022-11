சந்திர கிரகணம்..திருப்பதி, பழனி செல்லும் பக்தர்களே..இதை படிச்சிட்டு போங்க..சாமி தரிசன நேரம் மாற்றம்

News

சென்னை: சந்திர கிரகணம் நிகழ உள்ளதை முன்னிட்டு வரும் 8ஆம் தேதி செவ்வாய்கிழமை பழனி, திருப்பதி உள்ளிட்ட பல முக்கிய கோவில் நடை 10 மணி நேரத்திற்கு மேல் மூடப்பட உள்ளது. கோவிலுக்கு தரிசனத்திற்கு செல்லும் பக்தர்கள் கோவில் திறக்கப்படும் நேரத்தை அறிந்து வரவும் என ஆலய நிர்வாகம் சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சந்திரனுக்கும் சூரியனுக்கும் இடையில் பூமி வரும்போது சந்திர கிரகணம் ஏற்படுகிறது. சந்திரனும் சூரியனும் பூமியின் எதிரெதிர் பக்கங்களில் இருக்கும்போது முழு சந்திர கிரகணம் நிகழும். அப்போது, ​​பூமியின் நிழலின் ஒரு பகுதி மட்டுமே சந்திரனை மறைக்கும் போது ஒரு பகுதி சந்திர கிரகணம் நிகழ்கிறது.

சந்திர கிரகணம் பவுர்ணமி நாளிலும் சூரிய கிரகணம் அமாவாசை நாளிலும் நிகழும். பொதுவாக ஆண்டுக்கு இரண்டு சந்திர கிரகணமும் இரண்டு சூரிய கிரகணமும் நிகழும். பொதுவாக இரவு நேரத்தில் நிகழும் சந்திர கிரகணமும் பகல் நேரத்தில் நிகழும் சூரிய கிரகணமும்தான் இந்தியாவில் தெரியும். கடந்த வாரம் 25ஆம் தேதி நிகழ்ந்த சூரிய கிரகணம் இந்தியாவில் தெரிந்தது.

Many major temples including Palani and Tirupati will be closed for more than 10 hours on Tuesday 8th due to the lunar eclipse. It has been announced by the temple administration that the devotees going to the temple for darshan should know the opening time of the temple.