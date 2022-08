மதுரை ஆவணி மூல திருவிழா..கருங்குருவிக்கு உபதேசம்..செப்.4ல் சுந்தரேஸ்வரர் பட்டாபிஷேகம்

News

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் ஆவணி மூலம் திருவிழாவின் முக்கிய அம்சமான சிவனின் திருவிளையாடல் இன்று முதல் தொடங்குகிறது. கருங்குருவிக்கு உபதேசம் செய்த லீலை இன்று நாடைபெறுகிறது.

மதுரை: சிவபெருமானின் திருவிளையாடல்களை மையமாக வைத்து ஆவணி மூலத்திருவிழா மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் கொண்டாடப்படுகிறது. 64 திருவிளையாடல்களில் 12 முக்கிய திருவிளையாடல் லீலைகள் இந்த திருவிழாவை முன்னிட்டு நடைபெறும். முதல்நாளன்று கருங்குருவிக்கு உபதேசம் செய்த லீலை நடைபெறுகிறது.

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் ஆண்டு முழுவதும் திருவிழாக்கள் நடைபெறும். இதில் சித்திரை பெருவிழா, ஆடி முளைக்கொட்டு விழா, ஆவணி மூலத்திருவிழா, ஐப்பசி நவராத்திரி விழா போன்றவை சிறப்பு வாய்ந்தவை. இதில் சித்திரை திருவிழாவின் போது மீனாட்சி அம்மனுக்கும், ஆவணி மூல திருவிழாவின் போது சுந்தரேசுவரருக்கும் பட்டாபிஷேக விழா நடைபெறும்.

செப்டம்பர் மாத ராசி பலன் 2022.. கர்ஜனை யோகம் போல கர்ஜணை செய்யப்போகும் ராசிக்காரர் யார் தெரியுமா?

English summary

Madurai Avani Moola festival Sivaperuman Tiruvilayadals Day 1 Avani Moola Festival: Karunkuruvikku Upadesam Seidha leelai: ஆவணி மூலம் திருவிழா கருங்குவிக்கு உபதேசம் செய்த லீலை. The Avani Moola festival, the decorated presiding deities of Meenakshi Sundareswarar temple.During the festival, a total of 12 Tiruvilayadals stories centring around various events in the lives of Lord Shiva’s devotees were performed.