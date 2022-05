அன்னையர் தினம்... அம்மாவிற்கு உடல் நலம் எப்படி இருக்கும்? - உங்க ஜாதகத்தை பார்த்து கூறலாம்

News

சென்னை: மாத்ரு தேவோ பவ: என்றும் மாதா,பிதா,குரு, தெய்வம் என்றும் அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் என்றும் போற்றும் நமது மரபில் தாய்க்கு எப்போதுமே முதலிடம்தான் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. நாம் இந்த பூமிக்கு வரவும் உயிர் வாழவும் காரணமாகத் திகழும் அந்த கண்கண்ட தெய்வத்தை வாழ்த்தி வணங்கி, பணிவிடைகள் செய்து மகிழ்விக்க ஒருநாள் போதுமா? அன்னையர் தினம் சில தினங்களின் கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் அன்னையர் தினம் பற்றியும் ஜோதிடத்தில் அன்னைக்கும் அதற்கு காரகமாக உள்ள கிரகங்ளைப்பற்றியும் பார்க்கலாம்.

அன்னையர் தினம் இந்த ஆண்டு வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை மே 8ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. அன்னையர் தினத்தை நமக்கு வசதியான ஞாயிற்றுக்கிழமையில் கொண்டாடி மகிழ்ந்தாலும் ஜோதிடத்தில் தாயை குறிக்கும் கிரகம் இன்றைய நாயகர் சந்திர பகவானே ஆகும். நாலாம் வீடு தாய்ஸ்தானம் என போற்றப்படுகிறது. காலபுருஷனுக்கு நான்காம் வீடான கடகமும் அதன் அதிபதியான சந்திரனும் தாயைபற்றி கூறும் கிரக அமைப்பாகும்.

ஜோதிடத்தில் கால புருஷ நான்காம் பாவமான கடகமும், ஜென்ன ஜாதக நான்காம் பாவமும் தாயை மற்றும் மட்டுமல்லாமல் வீடு வாகன யோகத்தினையும் தெரிவிக்கிறது, இதனை சிறிது சிந்தித்து பார்த்தால் தாயின் கருவறையே நமக்கு முதல் வீடாக அமைந்ததை குறிப்பிடுவதை உணரலாம். மேலும் கருவில் இருக்கும்போதும் குழந்தையாய் பிறந்த பிறகும் நம்மை பெற்ற தாயே நம்மை பல இடங்களுக்கும் சுமந்து சென்றிருப்பார், அதாவது நமக்கு முதல் வாகனமாகவும் இருந்திருப்பார், இதிலிருந்து நான்காம் பாவத்தினை தாய், வீடு மற்றும் வாகனத்திற்கான பாவமாக ஒதுக்கியதின் சிறப்பை உணரமுடியும்.

English summary

Mother’s Day is always celebrated on the second Sunday in May. It is a special day to honor all mothers and motherhood. This year May 8 mothers day celebrated in world wide.