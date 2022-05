எதிரிகள் தொல்லையா...நரசிம்மரை இப்படி வழிபடுங்கள்... எந்த ரூபத்திலும் வந்து காப்பாற்றுவார்

News

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: வைஷ்ணவர்களின் முதன்மை கடவுளாக நரசிம்மரை வழிபட்டு வருகின்றனர். தன்னை நம்பும் பக்தர்களை காக்க எந்த ரூபத்திலும் வருவார் என்பதால் நரசிம்மர் வழிபாடு என்பது இன்றைக்கு நம்பிக்குரியதாக இருக்கிறது. நரசிம்ம ஜெயந்தி மே 15ஆம் தேதியன்று விரதமிருந்து மாலை நேரத்தில் நரசிம்மரை வழிபட்டால் சிறப்பான பலன் கிடைக்கும்.

நரசிம்மர் மகாவிஷ்ணுவின் நான்காவது அவதாரம் ஆகும். பக்தன் பிரகலாதனுக்காக அவதரித்தார் நரசிம்மர். இரண்யகசிபுவை அழித்து பிரகலாதனை ரட்சிக்க தூணில் இருந்து சிங்க முகமும், மனித உடலும் கலந்த மாறுபட்ட வடிவில் ஆக்ரோஷமாக அவதரித்தார். நரசிம்மரை தொடர்ந்து வழிபட்டு வந்தால் எதிரிகளை வெல்லும் பலம் கிடைக்கும்.

யோக நரசிம்மர், வீர நரசிம்மர், உக்கிர நரசிம்மர், லட்சுமி நரசிம்மர், கோப நரசிம்மர், சுதர்சன நரசிம்மர், அகோர நரசிம்மர், விலம்ப நரசிம்மர், குரோத நரசிம்மர் என்று நரசிம்மரின் முக்கியமான ஒன்பது வடிவங்கள் இருக்கின்றன. இவைத் தவிர பஞ்சமுக நரசிம்மர், விஷ்ணு நரசிம்மர், ருத்ர நரசிம்மர் போன்ற பல வடிவங் களிலும் விஷ்ணுவின் ஆலயங்களில் நரசிம்மர் அருள்பாலிப்பதைப் பார்க்கலாம்.

English summary

Sri Narasimha Jayanti 2022: ( ஸ்ரீ நரசிம்ம ஜெயந்தி 2022) Sri Narasimha Jayanti is the appearance day of Lord Narasimha, the half-lion half-man incarnation of Supreme Lord Krishna, who appeared to protect Prahlada from his demoniac father Hiranyakashipu. Every year, Narasimha Jayanti is celebrated on the Chaturdashi Tithi of Shukla Paksha in the month of Vaishakha. The day is also called Narasimha Chaturdashi. This year, Narsimha Jayanti is falling on May 15.