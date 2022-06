ராகுவும் செவ்வாயும் பூஜித்த தலம்...தீராத நோய்களை தீர்க்கும் பட்டீஸ்வரம் துர்க்கை அம்மன்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பட்டீஸ்வரத்தில் அருள்பாலிக்கும் துர்க்கை அம்மனை வழிபட்டால் ராகு தோஷம் மற்றும் செவ்வாய் தோஷம் நீங்கும், கவலைகள் விலகும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கை. துர்க்கை அம்மனின் சன்னதிக்குப் பின்புறமாக ஞானவாபி குளம் உள்ளது. அதன் கரைகளில் நாக தோஷத்தை நீக்கிக் கொள்ள நாகர்கள் அமர்ந்து உள்ளனர்.

துர்க்கை அம்மனை வழிபட்டால் காரிய வெற்றி கிடைக்கும், பசு நெய் அல்லது நல்லெண்ணெய் விளக்கு ஏற்றி குங்கும அர்ச்சனை செய்தால் திருமணத் தடைகள் விலகும். குடும்ப வாழ்க்கை அமைதியாகும்.எலுமிச்சை மாலை அணிவித்து வேண்டிக் கொள்வதின் மூலம் தீராத நோய்களும் தீரும்.

பட்டீஸ்வரம் என்ற ஊர் கும்பகோணத்தில் இருந்து பத்து கிலோ மீட்டர் தொலைவிலேயே உள்ளது. பட்டீஸ்வரம் என்றாலே அங்குள்ள துர்க்கை அம்மன் ஆலயம்தான் அனைவர் மனதிலும் வரும் . காரணம் ராகு தோஷம் உள்ளவர்கள் தமது தோஷத்தை நீக்க பட்டீஸ்வரம் துர்க்கை அம்மனை சரணடைகின்றனர். அந்த ஆலயத்தின் முக்கியமான மற்றொரு மகிமை குறித்து பலரும் அறிந்திருக்கவில்லை. அந்த ஆலயத்தில்தான் மிகப் பெரிய பைரவர் சன்னதி உள்ளது.

English summary

It is the belief of the devotees that if they worship Goddess Durga who gives blessings in Patteeswaram, Rahu Dosham and Chevvai Dhosham will be removed and worries will go away.