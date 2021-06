அழகும் ஆரோக்கியமும் சகல ஐஸ்வர்யமும் ரம்பா திருதியை - விரதம் இருந்தால் இத்தனை நன்மையா

News

மதுரை: பெண்களுக்கு சகல ஐஸ்வரியத்தோடு பேரழகையும் அள்ளித் தரும் விரதம்தான் ரம்பா திருதியை!. ஞாயிற்றுக்கிழமை ரம்பா திரிதியை விரதம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. வட இந்தியாவில் இந்த விரதம் விமரிசையாக கொண்டாடப்படுகிறது. செல்வமும் வளமும் அள்ளித்தரும் அட்சய திருதியை எல்லோருக்கும் தெரியும். ரம்பா திரிதியை ஏன் கொண்டாடப்படுகிறது என்று தெரிந்து கொள்ளலாம்.

வைகாசி மாத சுக்ல பட்ச திருதியை திதி ரம்பா திருதியை ஆகும். சில சமயங்களில் ஆனி மாதத்திலும் வருவதுண்டு. கார்த்திகை சுக்ல பட்ச திருதியையிலும் சிலர் இவ்விரதத்தைக் கடைபிடிக்கின்றனர். இந்த ஆண்டு இன்று 13.6.2021 அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை இத்திருநாள் கொண்டாடப்படுகிறது.

தேவலோகப் பேரழகியான ரம்பை, தன் அழகும் ஐஸ்வரியமும் கூடுவதற்காக இந்திரன் அறிவுரையின்பேரில் கௌரிதேவியாகிய காத்யாயனி தேவியை வழிபட்ட நன்னாள் இது என்று புராணங்கள் கூறுகின்றன. இது பற்றி சுவாரஸ்யமான புராண கதையைப் பார்க்கலாம்.

English summary

The legend or story procedure or method of Rambha Tritiya vrat is mentioned the Skanda Purana. Rambha Trithiya, is observed mainly in North India on the third day of the Shukla Paksha in the month of Jyeshta In 2021, the date of Rambha Tritiya is June 13,2021.