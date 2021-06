ராகு கிரகஸ்த சூரிய கிரகணம் - எங்கு தெரியும் என்ன பரிகாரம் செய்யலாம்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மங்களகரமான பிலவ வருடம் வைகாசி 27ஆம் தேதி ஜூன் 10ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை பகல் 1.42 மணி முதல் மாலை 06.41 மணிவரை மிருகஷீரிடம் நட்சத்திரத்தில் நிகழும் ராகு கிரகஸ்த பகுதி சூரிய கிரகணம் நிகழப்போகிறது. இந்த ஆண்டில் முதல் சூரிய கிரகணம் இந்தியாவில் தெரிய வாய்ப்பில்லை.

சூரிய கிரகணம் ஏற்படும் அமாவாசை நாளில், சூரியன்-சந்திரன், பூமி ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கும்போது, சூரிய கிரகணம் ஏற்படுகிறது. இதில் கிரகண நேரத்தில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு கிரகண தோஷம் ஏற்படுகிறது என்பது, பொதுவான ஜோதிட கணிப்பாக இருக்கிறது.

ஓர் ஆண்டில் இரண்டிலிருந்து ஐந்து வரையிலான சூரிய கிரகணங்கள் ஏற்படக்கூடும். ஒருமுறை முழு சூரிய கிரகணம் உண்டான அதே இடத்திலேயே, மீண்டும் தோன்ற ஏறத்தாழ 375 ஆண்டுகள் ஆகும்.

English summary

The solar eclipse will take place on Thursday, Vaikasi 27, June 10, from 1.42 pm to 06.41 pm in the constellation Rahu. This eclipse is unlikely to be known in India.