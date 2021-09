சித்தர்கள் வழிபடும் பெரிச்சிகோவில் நவபாஷாண பைரவர் - திருமண தடைகளை நீக்கும் ஒற்றை சனீஸ்வரர்

Astrology

சிவகங்கை: பைரவர் வழிபாடு என்பது இன்றைக்கு பிரபலமடைந்து வருகிறது. காசியில் உள்ள பைரவர் போலவே காட்சி அளிக்கும் பெரிச்சிகோவில் காசி பைரவர் நவபாஷணங்களால் வடிவமைக்கப்பட்டவர். இந்த பைரவர் பழனி முருகனைப்போலவே காட்சி அளிக்கிறார். இங்குள்ள ஒற்றை சனீஸ்வரரும் பக்தர்களின் வேண்டுதல்களை நிறைவேற்றும் வரப்பிரசாதியாக காட்சி அளிக்கிறார்.

சிவகங்கை மாவட்டம் பெரிச்சிகோவில் சுகந்தவனேஸ்வரர் திருக்கோவிலில் அருள்பாலிக்கும் சிறப்பு வாய்ந்த இந்த பைரவர், போகர் சித்தரால் வடிவமைக்கப்பட்டவர். பழனியில் இருக்கும் முருகப்பெருமானின் சிலையைப் போலவே, இந்த பைரவர் சிலையும் நவபாஷாணத்தால் செய்யப்பட்டுள்ளது.

நவபாஷாணத்தால் உருவாக்கப்படும் தெய்வ சிலைகள், நவக்கிரகங்களின் சக்தியை பெற்றுவிடுகிறது என்பது நம்பிக்கையாகும். நவபாஷாணங்களால் உருவான சுவாமி சிலையை வழிப் படுபவர்களுக்கு நவக்கிரகங்களால் ஏற்படும் தீங்கு நீங்கும் பழனிமலை தண்டாயுதபாணியை வழிப் படுபவர்கள் நவக்கிரகங்களை ஒருங்கே வழிபடுவதாக அர்த்தம் என்று கருதப்படுகிறது. பழனி முருக திருவுருவத்திற்கு அபிஷேகம் செய்த தீர்த்தத்தை சாப்பிட்டால் தீராத நோய்களும் கூட தீர்ந்துவிடும் என்று கூறப்படுகிறது. தங்கத்தைப் புடம் போடுவது போல் சித்தர்கள் இந்த நவ பாஷாணங்களைப் புடம் போட்டு அதன் மூலமாக எல்லாவற்றையும் செய்தனர்.

Kasi Bairavar in Perichikovil, which looks like Bairavar in Kasi, was designed with new styles. This Bhairav looks like Palani Murugan. Lord Saneeswarar here is also seen as a boon for fulfilling the prayers of the devotees.