கோவிந்தா..திருமலையில் 6 கி.மீ க்யூ..ஏழுமலையானை தரிசிக்க 48 மணிநேரம் காத்திருக்கும் பக்தர்கள்

சென்னை: புரட்டாசி மூன்றாவது சனிக்கிழமை என்பதாலும் தொடர் விடுமுறை என்பதாலும் திருப்பதியில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் குவிந்து வருகின்றனர். இலவச தரிசன வரிசை ஆறு கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் நீண்டுள்ளது. மழையிலும் கடும் குளிரிலும் காத்திருக்கும் பக்தர்கள் எழுப்பும் கோவிந்தா முழக்கம் மலையில் எதிரொலிக்கிறது.

புரட்டாசி மாதம் சனிக்கிழமைகளில் மேற்கொள்ளப்படும் விரதம் மிக, மிக சக்தி வாய்ந்தது. புண்ணியத்தை இரட்டிப்பாக்கி தர வல்லது. எனவே பெருமாள் பக்தர்கள் புரட்டாசி மாதம் முழுவதும் வழிபாடு செய்வதை வழக்கத்தில் வைத்துள்ளனர்.

திருப்பதி வெங்கடாசலபதிப் பெருமாளை புரட்டாசி சனிக்கிழமைகளில் வணங்குவது பெரும் புண்ணியம். இயன்றவர்கள் திருப்பதிக்கே சென்று வேங்கடவனை வணங்கலாம். இல்லையேல் வீட்டில் வெங்கடாசலபதி திருவுருப் படத்தை வைத்தும் கும்பிடலாம்.

Lakhs of devotees flock to Tirupati as Purattasi third Saturday and is a consecutive holiday. The free darshan queue stretches for a distance of six kilometers. The chants of Govinda by the devotees waiting in the rain and bitter cold echo in the hills.