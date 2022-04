சனி பெயர்ச்சி பலன் 2022... கஷ்டங்களை நீங்கி விடிவுகாலத்தை தரப்போகும் சனிபகவான் - யாருக்கு தெரியுமா

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு சனி பகவான் ஆறாம் வீட்டில் ருண ரோக சத்ரு சனி அமர்வதால் நோய்கள் தீரும் நிம்மதி பிறக்கும் எதிரிகளின் தொல்லை ஒழியும். கும்ப ராசிக்கு வரப்போகும் சனிபகவானால் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு கடந்த சில ஆண்டுகாலமாக இருந்த பிரச்சினைகளுக்கு விடிவு காலம் பிறக்கப்போகிறது. விபரீத ராஜயோகம் கிடைக்கப் போகிறது.

சனிபகவான் உங்களது ராசிக்கு 6 மற்றும் 7ம் வீட்டிற்கு அதிபதி அவர் 6ஆம் இடத்தில் ஆட்சி பெற்று சஞ்சாரம் செய்வது அற்புதமான அமைப்பு. 30 மாதங்கள் உங்களுக்கு ராஜயோகம்தான். கண்ணுக்கு எட்டிய தூரம் வரை எதிரிகளே இல்லை என்ற நிலை உருவாகப் போகிறது. இதுநாள் வரை மறைந்திருந்த நோய்களை அடையாளம் கண்டுபிடித்து சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்வீர்கள். கடன் பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வரும்.

சனிபகவான் உங்கள் ராசிக்கு ருண ரோக சத்ரு ஸ்தானத்தில் அமர்ந்து கொண்டு உங்கள் ராசிக்கு முயற்சி ஸ்தானமான 3ஆம் இடம், ஆயுள் ஸ்தானமான 8ஆம் இடம், மற்றும் உங்கள் ராசிக்கு 12ஆம் இடமான விரைய ஸ்தானத்தையும் சனிபகவான் பார்வையிடுகிறார். இந்த சனிபெயர்ச்சியால் தொழில், கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, வருமானம், குடும்ப வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது என்று பார்க்கலாம்.

English summary

Sani Peyarchi Palan 2022 Tamil Kanni Rasi: (சனி பெயர்ச்சி பலன் 2022 : கன்னி ராசி) Sani in sixth place for Runa roha sathru Stanam. Sani Vision for 8th, 12th and 3nd place for Kanni rasi. Financial side is good, you must keep a check on your expenses.