சனி பெயர்ச்சி 2023..யாருக்கு சூப்பர்? யாருக்கு ஏழரை சனி? என்ன பரிகாரம் செய்ய வேண்டும்?

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: சனி பகவான் இன்னும் சில மாதங்களில் மகர ராசியில் இருந்து கும்பம் ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடையப்போகிறார். எந்தெந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன், எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சுமாரான பலன் என்று பார்க்கலாம். பரிகாரக்கோவில்களையும் பார்க்கலாம்.

சுபகிருது வருடம் தை மாதம் 3ஆம் தேதி ஜனவரி 17, 2023ஆம் ஆண்டு திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி சனி பகவான் மகரம் ராசியில் இருந்து கும்பம் ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்த சனிப்பெயர்ச்சியால் மேஷம் லாப சனி, ரிஷபம் தொழில் சனி, மிதுனம் பாக்ய சனி, கன்னி ருண ரோக சத்ரு சனி, துலாம் புண்ணிய சனி, தனுசு தைரிய சனி என வருவதால் கொஞ்சம் நிம்மதி பெருமூச்சு விடலாம். அவ்வப்போது சனிபகவானை பார்த்து நல்லது நடப்பதற்கு நன்றி சொல்லி விட்டு வாருங்கள்.

கடகம் ராசிக்காரர்களுக்கு அஷ்டம சனி. சிம்மம் ராசிக்காரர்களுக்கு கண்டச்சனி. மகரம், கும்பம், மீனம் ராசிக்காரர்களுக்கு ஏழரை சனி காலமாகும். தனுசு ராசிக்காரர்கள் ஏழரை சனியில் இருந்து விடுபடுகிறீர்கள். மீனம் ராசிக்காரர்களுக்கு ஏழரை தொடங்குகிறது. விருச்சிகம் ராசிக்காரர்களுக்கு அர்த்தாஷ்டம சனி, இந்த சனிப்பெயர்ச்சி காலமான 30 மாதமும் பாதிப்புகள் குறைய கடகம், சிம்மம், விருச்சிகம், மகரம், கும்பம், மீனம்ஆகிய ராசிக்காரர்கள் பரிகாரம் செய்ய வேண்டும். எந்த ராசிக்காரர்கள் எந்த கோவிலில் உள்ள சனிபகவானை சென்று வணங்கலாம் என்று பார்க்கலாம். இந்த சனிபகவான் கோவிலுக்கு நேரில் செல்ல முடியாதவர்கள் உங்கள் வீட்டிற்கு அருகில் உள்ள நவகிரக சனிபகவானை வணங்கி பலன் பெறலாம்.

English summary

Sani Peyarchi 2023: Lord Saturn will move from Makaram to Kumbam in a few months. Let's see which zodiac signs have good results and which zodiac signs have moderate results. You can also see Parikara temples.