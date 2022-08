சனி பெயர்ச்சி 2023: அஷ்டம சனி, அர்த்தாஷ்டம சனியால் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பிரச்சினை.. கவனம் தேவை

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சனி பகவான் மகரம் ராசியில் இருந்து கும்ப ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்த இடப்பெயர்ச்சியால் சில ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மையும் சில ராசிக்காரர்களுக்கு பாதிப்பும் ஏற்படும் என்று ஜோதிடம் சொல்கிறது. சனிபகவான் எட்டாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கும் காலம் அஷ்டம சனி காலமாகும். நான்காம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கும் காலம் அர்த்தாஷ்டம சனி காலமாகும்.

சனி பார்க்கும் இடம் பாழ் என்பார்கள். சனிபகவான் பார்வை அத்தனை கொடூரமானது என்பார்கள். சனிபகவானால் சிவபெருமானும், ராவணனும் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக புராணங்கள் கூறுகின்றன. நவகிரகங்களில் சனியைப் பார்த்து பயப்படாதவர்கள் யாரும் இருக்கமாட்டார்கள். ஒருகால் முடமான சனிபகவான் மெதுவாக நகர்ந்து செல்வார் ஒரு ராசியில் இருந்து இன்னொரு ராசிக்கு செல்ல இரண்டரை ஆண்டுகள் ஆகிறது.

சுபகிருது வருடம் தை மாதம் 3ஆம் தேதி ஜனவரி 17,2023ஆம் ஆண்டு சனி பகவான் மகரம் ராசியில் இருந்து கும்பம் ராசிக்கு நகர்கிறார். இந்த சனி பெயர்ச்சியால் அஷ்டம சனியால் பாதிக்கப்படும் கடகம், அர்த்தாஷ்டம சனியால் பாதிக்கப்படும் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் என்ன பரிகாரம் செய்யலாம் என்று பார்க்கலாம்.

English summary

Sani Peyarchi on January 17th 2023 from Makaram to Kumbam. This transit astama shani for Kadagam.Arthastama sani for Viruchigam Rasi. Check out for palangal and Parikaram.