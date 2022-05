சனி வக்ர பெயர்ச்சி 2022...ஆறு ராசிக்காரங்க அவசரப்படாதீங்க - யாரெல்லாம் கவனமா இருக்கணும்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நவ கிரகங்களில் சனி பகவானுக்கு பயப்படாதவர்கள் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள். சனிப்பெயர்ச்சி வந்தாலே பரிகாரம் செய்ய சனி பகவானை தேடு ஓடுவார்கள். சனிபகவான் தற்போது கும்ப ராசியில் அமர்ந்திருக்கிறார் என்றாலும் விரையில் வக்ரநிலையில் சஞ்சரிக்கப் போகிறார். சனி வக்கிரமடைவதால் சனிப்பெயர்ச்சியால் யாருக்கெல்லாம் பாதிப்பாக இருந்ததோ அவர்களுக்கு சில நன்மைகளையும் யாருக்கெல்லாம் சாதகமாக இருந்ததோ அவர்களுக்கு சில பாதிப்பு உண்டாக வாய்ப்புகள் அதிகம்.

ஒரு ராசியில் அதிக காலம் தங்கியிருந்து பலன்கள் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய கிரகம் சனி. இரண்டரை ஆண்டுகாலம் ஒரு ராசியில் தங்கும் சனி ஆண்டுக்கு ஒருமுறை வக்ரமடைகிறார். சனிக்கு ஐந்தாம் வீட்டில் சூரியன் சஞ்சரிக்கும் போது வக்ரம் பெற்று ஒன்பதாம் வீட்டிற்கு சூரியன் வரும் போது வக்ர நிவர்த்தியடைவார்.

சனி பெயர்ச்சியால் பாதிப்பு ஏற்பட்ட ராசியினருக்கு வக்ர காலத்தில் தொழிலில் இருந்து வந்த பாதிப்புகள் குறையும். பணக்கஷ்டம் தீரும். கடுமையான நெருக்கடியில் இருந்து வந்தவர்களுக்கு ஒரு நிம்மதி கிடைக்கும் காலமாக இந்த மாதங்கள் அமையும். ஜூன் 5ஆம் தேதி முதல் அக்டோபர் 23ஆம் தேதி வரைக்கும் சுமார் 141 நாட்கள் வக்ரகதியில் சஞ்சரிக்கப்போகும் சனிபகவானால் மேஷம் முதல் மீனம் வரை எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

English summary

Saturn becomes Retrograde On June 5th,2022 to Saturn becomes Progressive On October 22, 2022. Saturn is all set to get retrograde in Sagittarius, it's going to impact all of us in various ways. Read and know how will the 12 Moon Signs get affected due to this retrograde transit.