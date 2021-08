விஷ்ணுபதி புண்ணியகாலம் : ஆவணி மாதப் பிறப்பு... கோவில்களில் குவிந்த பக்தர்கள்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஆவணி மாதம் விஷ்ணுபதி புண்ணிய காலம் பிறந்துள்ளது. ஏகாதசிக்கு நிகரான புனிதமான நாளாகும். இந்த நாளில் மகாவிஷ்ணுவையும் தாயாரையும் நினைத்து வணங்க தீராத குடும்ப பிரச்சினைகள் தீரும். ஆவணி மாதத்தை சிங்க மாதம் என்றும் வேங்கை மாதம் என்றும் சித்தர்கள் கூறுவர். மாதங்களுக்கு எல்லாம் அரசன் என்று பொருள். ஆவணி மாத பிறப்பை முன்னிட்டு பக்தர்கள் கோவில்களில் சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

சூரியனுக்கு சிம்ம ராசி ஆட்சி வீடு பலமான வீடு. நமக்கு ஆத்மபலத்தைத் தருபவர் சூரியனே. எனவே தான், ஆவணி மாதத்தில் விநாயகர் அவதாரம், கிருஷ்ணாவதாரம் ஆகியன நிகழ்ந்ததாகச் சொல்வர். சஞ்சலமாக இருந்த அர்ஜுனனுக்கு, ஆத்மபலத்தை அளிக்க கீதையை உபதேசம் செய்ய கிருஷ்ணர் இம்மாதம் பிறந்தார்.

ஒவ்வொரு வருடமும் நான்கு விஷ்ணுபதி புண்ய காலங்கள் வருவதுண்டு. தமிழ் மாத கணக்கின்படி வைகாசி, ஆவணி, கார்த்திகை மற்றும் மாசி மாதங்களில் இந்த விஷ்ணுபதி புண்ய காலம் வருகிறது. ஆவணி மாதம் விஷ்ணுபதி புண்ணிய காலம் ஏகாதசிக்கு நிகரான புனிதமான நாளாகும். இந்த நாளில் மகாவிஷ்ணுவையும் தாயாரையும் நினைத்து வணங்க தீராத குடும்ப பிரச்சினைகள் தீரும்.

English summary

The holy month of Vishnupati is born in the month of Avani. It is a holy day similar to Ekadasi. On this day, the family problems that cannot be worshiped by thinking of Mahavishnu and his mother will be solved. The Siddhars call the month of Avani the month of the lion and the month of Venkaiah. For months everything means king. Devotees performed Sami darshan in the temples on the eve of the birth of the month of Avani.