உலக உணவு நாள்: பசியில் தவிக்கும் பலர்... உணவை வீணாக்காமல் சாப்பிடுபவர்கள் யார் தெரியுமா

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: உலகம் முழுவதும் பலர் பசியால் வாடிக்கொண்டிருக்க ஏராளமானோர் தங்களுக்கு கிடைக்கும் உணவை சரியாக சாப்பிடாமல் வீணாக்குகின்றனர். இந்த ஆண்டுக்கான உலகளாவிய பசி குறியீட்டை ஐக்கிய நாடுகள் சபை வெளியிட்டுள்ளது. மொத்தமுள்ள 116 நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா 101வது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. உணவு எல்லோருக்கும் கிடைத்து பசியின்றி இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே இன்று உலக உணவு நாள் கொண்டாடுகின்றனர். மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிக்காரர்களில் எந்த ராசிக்காரர்கள் உணவை வீணாக்காமல் சாப்பிடுவார்கள் என்று பார்க்கலாம்.

நாம் உண்ணும் உணவுதான் கடவுள். பசியோடு இருப்பவர்களுக்கு உணவு கொடுப்பவர்கள் தெய்வத்திற்கு சமமானவர்கள். எந்த உயிரினமாக இருந்தாலும் சரி அதற்கு உணவு கொடுப்பது புண்ணியம். உலக உயிர்கள் அனைத்திற்கு உணவு கிடைத்து ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே ஒவ்வொரு ஆண்டும் சர்வதேச உணவு தினமாக கொண்டாடுகின்றனர்.

தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவில்லை எனில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம்' எனப் பாடினார் பாரதி. ஆனால் இந்தியாவில் தினமும் பல கோடி மக்கள் காலை அல்லது மதிய உணவின்றி வாழ்கிறார்கள். பல கோடி மக்கள் இரவு உணவு இல்லாமல் தூங்குகிறார்கள். உலகிலேயே அதிகப்படியான அளவாக இந்தியாவில் 20 கோடி பேர் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஐநாவின் உணவு மற்றும் வேளாண்மை நிறுவனம் தெரிவிக்கிறது. இந்த ஆண்டுக்கான உலகளாவிய பசி குறியீட்டை ஐக்கிய நாடுகள் சபை வெளியிட்டுள்ளது. மொத்தமுள்ள 116 நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா 101-வது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.

குலசை தசரா : முத்தாரம்மன் கோவிலில் மாலை அணிய குவியும் பக்தர்கள் - கொடியேற்றம், சூரசம்ஹாரம் காணத் தடை

English summary

World food day 2021: Astrology food connection with your zodiac sign #WorldFoodDay Special Food link with Rasi. Rice is an important cereal to balance the planet- Moon. Check out which rasi eat food style for Some people like to stick to one favorite food and pretty much only ever eat that But whether or not you have one favorite food or a hundred, it probably falls into one of two categories healthy and not so healthy.