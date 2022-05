கர்நாடகாவில் 10ம்வகுப்பு பாடத்தில் பெரியார் பற்றிய பகுதிகள் நீக்கம்.. இடம்பிடித்த ஆர்எஸ்எஸ் நிறுவனர்

Literature

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகத்தில் 10ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான சமூகஅறிவியல் பாடப்புத்தகத்தில் இருந்து சமூக சீர்த்திருத்தவாதியான பெரியார் பற்றிய குறிப்புகள் நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதனால் சர்ச்சை எழுந்துள்ளது.

கர்நாடகத்தில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. பசவராஜ் பொம்மை முதல்வராக உள்ளார். 2022-2023 கல்வியாண்டுக்கான பாடத்திட்டங்கள் மாற்றம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

இதில் ஒருதலைப்பட்சமாக முடிவுகள் எடுக்கப்படுவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. அதாவது மைசூர் புலி என அழைக்கப்படும் திப்பு சுல்தான் தொடர்பான குறிப்புகள் பாடப்புத்தகத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன.

English summary

In Karnataka another controversy over exclusion of text on reformer Periyar in the new social science textbook of class 10.