கரும் பூஞ்சைத் தொற்று மருந்து கேட்ட மதுரைக்காரர்.. தமிழக நிதியமைச்சர் அளித்த பதிலால் பரபரப்பு

Muduvai Hidayath

oi-Velmurugan P

மதுரை: புதிய தொற்றாக கருதப்படும் கரும் பூஞ்சை தொற்று மதுரையிலும் பரவத் தொடங்குகிறது. பாதிக்கப்பட்ட நபரின் குடும்ப நண்பர் மருந்து கேட்டு போட்ட டுவிட்டர் தகவலுக்கு மறு பதில் அளித்துள்ள தமிழக நிதியமைச்சர் பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன், மருந்து கிடைப்பது சவாலாக உள்ளதாக கூறியுள்ளார்

கொரோனா பெருந்தொற்றின் 2ஆவது அலை கடும் பாதிப்பை தமிழகம் முழுவதும் உருவாகி வரும் நிலையில், அதனுடன் மற்றொரு புதிய கரும்பூஞ்சை தொற்று மதுரையிலும் பரவத் தொடங்கியுள்ளது என்ற தகவல் பெரும் பீதியை கிளப்பியுள்ளது.

இதுகுறித்து மர்ஜோஸ் என்பவர் தனது டுவிட்டரில், தமிழகத்தில் உள்ள மருத்துவமனைகளில் மியூகோர் மைகோஸிஸ் எனும் கரும்பூஞ்சை தொற்று பரவி வருகிறது. ஆனால் இது குறித்த போதுமான தரவுகள் நம்மிடம் இல்லை. எனது நண்பரின் தாயாருக்கு இந்த பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. ஆகையால் அதற்கு உரிய மருந்தினைப் பெற்றுத் தர வேண்டுகிறேன் என தமிழக நிதியமைச்சர் பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு வெங்கடேசன் மருத்துவர் எழிலன் உள்ளிட்டோருக்கு பதிவிட்டிருந்தார்.

கருப்பு பூஞ்சை நோயை.. பெருந்தொற்று நோயாக அறிவித்தது மத்திய அரசு.. சிகிச்சைக்கான மருந்தும் அறிவிப்பு!

Please take this as a public warning! Aravind Eye Hospitals called me y'day & we're frantically trying to source drug, but coming up short Needs 50 doses/person. Very few suppliers, high prices, huge excess demand & can't cross state borders Stay isolated/masked & safe please! https://t.co/a6jRpWTNRS

English summary

Mucormycosis is spreading like anything among covid patients in TN hospitals. Madurai resident asked black fungal medicine. Tamil Nadu Finance Minister's reply on Twitter that Please take this as a public warning! Aravind Eye Hospitals called me y'day & we're frantically trying to source drug, but coming up short. Needs 50 doses/person. Very few suppliers, high prices, huge excess demand & can't cross state borders. Stay isolated/masked & safe please!