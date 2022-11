"ஆதார் கார்டு இருந்தால் ரூ.4.8 லட்சம் லோன் கொடுக்கிறாங்களா?" இணையத்தில் பரவிய செய்தி.. PIB விளக்கம்

Fact Check

oi-Mani Singh S

டெல்லி: ஆதார் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு ரூ.4.8 லட்சம் லோன் வழங்கப்படுவதாக இணையத்தில் பிரதமர் மோடி படத்துடன் செய்திப் படம் ஒன்று பரவியது. இந்த தகவலில் உண்மையில்லை எனவும் யாருக்கும் பகிர வேண்டாம் என்றும் பிஐபி பேக்ட் செக் தனது ட்விட்டரில் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

தொழில்நுட்பம் வளர்ந்ததன் மூலமாக இப்போதெல்லாம் செய்திகள், அரசின் நலத்திட்டங்கள் என எந்த தகவலாக இருந்தாலும் நொடிப்பொழுதில் உலகம் எங்கும் பரவி விடுகிறது.

இதனால், மக்களுக்கு எவ்வளவோ நன்மைகள் கிடைக்கின்றன. தகவல்கள் வேகமாக பரவும் அதே நேரத்தில் போலி தகவல்களும் இதற்கு சற்றும் தொய்வு இல்லாமல் வேகமாக பரவுகின்றன.

100 யூனிட் இலவச மின்சாரத்திற்கு ஆதார் இணைப்பு கட்டாயமா? அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தந்த முக்கிய தகவல்

English summary

A news clip with a picture of Prime Minister Modi has gone viral on the internet saying that Aadhaar card holders are being given a loan of Rs 4.8 lakh. PIP Backcheck has clarified on its Twitter that this information is not true and should not be shared with anyone.