நாகர்கோவிலில் ராணுவ ஆள்சேர்ப்பு முகாம்.. 16 மாவட்டத்தினர் பங்கேற்கலாம்!

oi-Velmurugan P

நாகர்கோவில் : நாகர்கோவிலில் 'ராணுவ ஆள்சேர்ப்பு முகாம் 2021' செப்டம்பர் 15ம் தேதி முதல் 30 வரை நடைபெறுகிறது. திருச்சி , கரூர், அரசியலூர், பெரம்பலூர், நெல்லை , தென்காசி , குமரி, மயிலாடுதுறை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், விருதுநகர், தூத்துக்குடி உள்பட 16 மாவட்டத்தினர் பங்கேற்கலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த ராணுவ ஆள் சேர்ப்பு முகாமில் கலந்து கொள்ள விரும்புபவர்கள் www.joinindianarmy.nic.in என்ற இணையதளம் மூலமாக மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இதனை வருகிற 17ம் தேதி முதல் அடுத்த மாதம் 31ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ராணுவத்துக்கு ஆள் சேர்ப்பு அலுவலகம்(திருச்சி) இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் கூறியுள்ளதாவது: கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் அறிஞர் அண்ணா விளையாட்டு அரங்கத்தில் இந்திய ராணுவ ஆள்சேர்பு முகாம் வருகிற செப்டம்பர் மாதம் 15ம் தேதி முதல் 30ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.

English summary

The 'Army Recruitment Camp 2021' will be held in Nagercoil from September 15 to 30. It has been announced that 16 districts peoples can participate including Trichy, Karur, Arasiyalur, Perambalur, Nellai, Tenkasi, Kumari, Mayiladuthurai, Sivagangai, Ramanathapuram, Virudhunagar and Thoothukud