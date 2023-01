221 காலிப்பணியிடம்.. கைநிறைய சம்பளம்.. சென்னை மாநகராட்சியில் புதிய சூப்பர் வேலை.. அசத்தல் வாய்ப்பு

Jobs

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னை மாநகராட்சியில் காலியாக உள்ள 221 பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு என்பது வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மொத்தம் 6 பிரிவுகளில் ஆட்சேர்ப்பு நடக்கும் நிலையில் மாத சம்பளமாக குறைந்தபட்சம் ரூ.8,400 முதல் அதிகபட்சமாக ரூ.15 ஆயிரம் வரை வழங்கப்பட உள்ளது.

சென்னை மாநகராட்சியில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் ஒப்பந்தம் மற்றும் தற்காலிக அடிப்படையில் நிறைவேற்றப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில் தற்போது தற்காலிக பணியிடங்களை நிரப்புவது தொடர்பாக சென்னை மாநகராட்சியில் புதிய அறிவிப்பு ஒன்று வெளியாகி உள்ளது.

இந்த அறிவிப்பின் முக்கிய விபரங்களை படித்து தகுதி மற்றும் விருப்பம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பம் செய்து பயன்பெற முடியும். பணி தொடர்பான முக்கிய தகவல்கள் வருமாறு:

English summary

Notification for filling 221 vacant posts in Chennai Corporation has been published. The minimum monthly salary of Rs.8,400 to the maximum of Rs.15,000 will be given as the recruitment is going on in 6 categories.