மாத சம்பளம் ரூ.60,000 முதல் ரூ.3 லட்சம்! அழைக்கும் மத்திய அரசு பணி! விண்ணப்ப தேதி முடிய போகுது!

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: மத்திய அரசின் வர்த்தக அமைச்சகத்தில் மாத சம்பளம் ரூ.60 ஆயிரம் முதல் ரூ.3 லட்சத்தில் ஏராளமான பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளது.

மத்திய வர்த்தக அமைச்சகத்தில் பல்வேறு பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன. இதனை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்புகள் வெளியாகி உள்ளன.

இந்த அறிவிப்பின் சில முக்கிய விபரங்களை இச்செய்தியின் மூலம் அறிந்து தகுதி மற்றும் விருப்பம் உள்ளவர்கள் பணிக்கு விண்ணப்பித்து பயன்பெறலாம்.

English summary

A lot of vacancy is going to be filled in the Ministry of Commerce of the Central Government with a monthly salary of Rs.60 thousand to Rs.3 lakh.