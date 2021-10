இந்து அறநிலையத்துறை அறிவித்துள்ள ஏராளமான வேலைவாய்ப்பு.. 18ம் தேதி சென்னையில் நேரடி நேர்காணல்

Jobs

oi-Velmurugan P

சென்னை : இந்து அறநிலையத்துறை சென்னை கொளத்தூரில் தொடங்கி உள்ள கல்லூரியில் உதவிப்பேராசிரியர்கள், உதவியாளர், இளநிலை உதவியாளர், காவலர், அலுவலக உதவியாளர் துப்புரவு பணியாளர் உள்பட பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு ஆட்கள் தேவைப்படுகிறார்கள். வேலைக்கு சேர விரும்புவோர் வரும் 18ம் தேதி நேர்காணலில் நேரடியாக பங்கேற்கலாம்.

சென்னை மயிலாப்பூர் அருள்மிகு கபாலீசுவரர் திருக்கோயில் நிர்வாகம் சென்னை கொளத்தூரில் அருள்மிகு கபாலீசுவரர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியை தொடங்கி உள்ளது.

இந்து அறநிலையத்துறை இந்த கல்லூரியில் காலியாக உள்ள உதவிப்பேராசிரியர்கள் பணியிடங்களுக்கு தகுதியானவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று அறிவித்துள்ளது.

பேசாமலே சாதித்த விஜய் மக்கள் இயக்கம்.. நாம் தமிழரை விட அதிக இடங்களில் முன்னிலை- எப்படி சாத்தியமானது?

English summary

job alert: arulmigu kapaleeswarar arts and science college jobs 2021 The Hindu Charitable Department is looking for people for various posts including Assistant Professors, Assistant, Bachelor Assistant, Police, Office Assistant, Cleaner, Multiplier in the College starting at Kolathur, Chennai. Those who want to join the job can participate directly in the interview on the 18th.