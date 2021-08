ரூ.50,000 சம்பளம்.. பெல் நிறுவனத்தில் ஏராளமான காலி பணியிடங்கள்.. விவரம் உள்ளே!

Jobs

பெங்களூரு : 'BEL ஆட்சேர்ப்பு 2021 ' அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. BEL நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின் படி, Trainee Engineer -I, Project Engineer-I Posts பணியிடங்கள் உள்ளன. தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் 15.08.2021க்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

பணி அறிவித்துள்ள நிறுவனம்: பெல்

மொத்த காலி பணியிடங்கள்: 511

என்னென்ன பணியிடங்கள்: Trainee Engineer -I, Project Engineer-I Posts

வேலை செய்ய வேண்டிய இடம் : பெங்களூரு

English summary

'BEL Recruitment 2021' announcement has been released. According to the announcement made by BEL, there are Trainee Engineer-I and Project Engineer-I Posts. Eligible and interested candidates can apply on 15.08.2021.