இந்தியன் வங்கியில் வேலை.. இருக்கிறது ஒரே இடம்தான்.. நல்ல போஸ்ட்.. முந்துங்கள்!

Jobs

oi-Vishnupriya R

சென்னை: இந்தியன் வங்கியில் ஒரே ஒரு காலிப்பணியிடத்திற்கு அதுவும் சென்னையில் பணிபுரிய விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

இந்த புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பானது CHIEF SECURITY OFFICER IN SENIOR MANAGEMENT பணிக்காக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதி வாய்ந்த விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் அஞ்சல் (Offline) மூலம் வரவேற்கப்படுகிறது.

இந்த பணிக்கு ஒரே ஒரு காலியிடம் உள்ளது. இந்த பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க ஜனவரி 31 -ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும். Colonel and above in Army/ person of equivalent rank in Navy/ Air Force/ Police Officer of the Rank of Deputy Inspector General/ person of equivalent rank in para-military service/ Security Officer in Public Sector Banks பிரிவில் படித்த விண்ணப்பதாரர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

விண்ணப்பதாரர் 55 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கான விண்ணப்ப கட்டணம் 1000 ரூபாய் ஆகும். எஸ்டி, எஸ்டி, பெண்கள், முன்னாள் ராணுவ வீரர் ஆகியோருக்கு விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூ 100 ஆகும்.

விண்ணப்பங்களை பதிவு செய்து ஜெனரல் மேனேஜர் (சிடிஓ), இந்தியன் வங்கி கார்ப்பரேட் அலுவலகம், எச்ஆர்எம் துறை, வேலைவாய்ப்பு பிரிவு 254- 260, அவ்வை சண்முகம் சாலை, ராயப்பேட்டை, சென்னை- 600 014.