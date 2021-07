தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்புகள்.. மொத்தம் 202 பணியிடங்கள்.. விண்ணப்பம் உள்ளே !

Jobs

oi-Velmurugan P

சென்னை: (Law Officer recruitment 2021 ) 2021சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் சென்னை மற்றும் மதுரைக்கிளையில் காலியாக உள்ள 202 அரசு வழக்கறிஞர்கள் பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் வரும் ஜூலை 29ம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வேலை தரும் நிறுவனம்: சென்னை உயர்நீதிமன்றம்

பணியிடம்: சென்னை, மதுரை

மொத்த காலியிடங்கள்: 202

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

Additional Advocate General - 09

State Government Pleader - 01

Government Pleader - 01

Special Government Pleader - 33

Additional Government Pleader - 55

Government Advocate(Civil Side) - 71

Government Advocate(Criminal Side) - 29

Government Advocate (Taxes) - 03

மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளையில் 61 பணியிடங்களும், சென்னையில் 141 இடங்களும் காலியாக உள்ளன. வழக்கறிஞர்கள் இந்த பணிக்கு வி;ணணப்பிக்கலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்த எண்ணிக்கை உயரலாம், குறையலாம். இது அரசின் விதிகளுக்கு உட்பட்டது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தகுதி: சட்டத்துறையில் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு பணிக்கும் தனித்தனியாக பணி அனுபவங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றை கீழே உள்ள பிடிஎப்பில் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.

வயதுவரம்பு: 60 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வின் மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: http://www.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து அதனுடன் சுயசான்றொப்பம் செய்யப்பட்ட தேவையான சான்றிதழ்கள் நகல்களை இணைத்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: The Secretary to Government, Public Department, Secretariat, Chennai - 600 009.

விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசி தேதி: 29.07.2021

விண்ணப்பிக்க வேண்டிய இணையதளம் www.mhc.tn.gov.in

மேலும் விவரங்கள் அறிய செய்தியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள பிடிஎப் பைலை பாருங்கள். அந்த பிடிஎப் பைலில் விண்ணப்பமும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. தரவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தலாம் .

English summary

It has been announced that those who are eligible and interested can apply for the 202 vacant posts of Law Officers in the Chennai and Madurai branches of the Chennai High Court by July 29.