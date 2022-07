8ம் வகுப்பு முடித்தாலே போதும்! ரூ.21,000 முதல் ரூ.1.51 லட்சம் மாத சம்பளம்! உளவுத்துறையில் பணி

Jobs

டெல்லி: மத்திய அரசின் உளவு பிரிவில் பல்வேறு பணியிடங்கள் நிரப்ப முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இதற்கான அறிவிப்பு வெளியான நிலையில் குறைந்தபட்சம் ரூ.21 ஆயிரம் முதல் அதிகபட்சம் ரூ.1.51 லட்சம் வரை சம்பளமாக பெற முடியும்.

மத்திய அரசின் உள்துறை அமைச்சகத்தில் Intelligence Bureau பிரிவு உள்ளது. இந்த பிரிவில் பல்வேறு பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன.

இதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதன்படி Intelligence Bureau பிரிவில் மொத்தம் 11 வகையான பிரிவுகளில் 766 காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளது.

It has been decided to fill up various posts in the Intelligence Bureau of the central government. The minimum salary of Rs. 21 thousand to maximum of Rs. 1.51 lakh can be obtained.