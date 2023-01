சூப்பர்.. 626 காலிப்பணியிடம்.. என்எல்சியில் பணி செய்ய ரெடியா?..வெளியான புது அறிவிப்பு! நல்லவாய்ப்பு!

Jobs

Nantha Kumar R

சென்னை: கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலியில் உள்ள என்எல்சியில் காலியாக உள்ள 626பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த பணிக்க விண்ணப்பம் செய்வது எப்படி?, யாரெல்லாம் விண்ணப்பம் செய்யலாம்? என்பது பற்றி முழுவிபரம் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

மத்திய அரசின் நிலக்கரி மற்றும் சுரங்கத்துறையின் கட்டுப்பாட்டின் ‛நவ்ரத்னா' நிறுவனம் இயங்கி வருகிறது. இதன் கீழ் இந்தியா முழுவதும் நிலக்கரி மற்றும் சுரங்கங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இதில் ஒன்று தான் தமிழ்நாட்டின் கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலி என்எல்சி நிறுவனம்.

இந்நிலையில் தான் நெய்வேலி என்எல்சி நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகி உள்ளது. அந்த அறிவிப்பின் முக்கிய விபரம் வருமாறு:

English summary

A notification has been issued to fill 626 vacancies Recruitment of Graduate Apprentices and Technician Apprentices for NLC Tamil Nadu Neyveli, Cuddalore District. How to apply for this job? Who can apply? The full details are now out.