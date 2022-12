நெய்வேலி என்எல்சியில் வேலை.. ரூ.26,000 முதல் ரூ.1.10 லட்சம் சம்பளம்.. உடனே விண்ணப்பிக்க வாய்ப்பு!

Jobs

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள நெய்வேலி என்எல்சி உள்பட பல்வேறு மைனிங் நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு என்பது வெளியாகி உள்ளது. இந்த பணிக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு குறைந்தபட்சம் ரூ.26 ஆயிரம் முதல் ரூ.1.10 லட்சம் வரை சம்பளம் வழங்கப்பட உள்ளது.

மத்திய நிலக்கரி மற்றும் சுரங்கத்துறையின் கட்டுப்பாட்டின் ‛நவ்ரத்னா' நிறுவனம் இயங்கி வருகிறது. இதன் கீழ் தமிழ்நாட்டில் உள்ள கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலி என்எல்சி நிறுவனத்தில் இயங்கி வருகிறது.

இதேபோல் ராஜஸ்தான் மாநிலம் பார்சிங்சார் மைன்ஸ், ஒடிசாவில் தாலாபிரா மைன்ஸ் நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் 3 நிறுவனங்களில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டன.

இதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

The notification to fill the vacant posts in various mining companies including Neyveli NLC in Tamil Nadu has been published. The minimum salary of Rs.26 thousand to Rs.1.10 lakh will be given to the candidates for this job.