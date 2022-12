மாதம் ரூ.28,000 முதல் ரூ.70,000 வரை சம்பளம்.. ‛சிட்பி’யில் வேலைவாய்ப்பு..விண்ணப்பிக்க நல்ல வாய்ப்பு

Jobs

டெல்லி: இந்திய சிறுதொழில்கள் மேம்பாட்டு வங்கியில் காலியாக உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த பணிக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு ரூ.28 ஆயிரம் முதல் ரூ.70 ஆயிரம் வரை சம்பளம் வழங்கப்பட உள்ளது.

சிட்பி (SIDBI) எனும் இந்திய சிறு தொழில்கள் மேம்பாட்டு வங்கி (Small Industries Development Bank Of India or SIDBI) என்பது இந்தியாவில் உள்ள குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவன நிதி நிறுவனங்களின் ஒட்டுமொத்த உரிமம் மற்றும் ஒழுங்குமுறைக்கான உச்ச அதிகாரம் பெற்ற அமைப்பாகும்.

இது உத்தர பிரதேச மாநில தலைநகர் லக்னோவை தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறது. இதற்கு நாடு முழுவதும் பல்வேறு கிளைகள் உள்ளன. இவை அனைத்தும் மத்திய நிதி அமைச்சகத்தின் அதிகார வரம்புக்கு உட்பட்டு செயல்பட்டு வருகிறது.

Small Industries Development Bank of India has released a notification to fill various vacancies. Candidates for this job will be paid a salary of Rs.28 thousand to Rs.70 thousand.