ரூ.29 ஆயிரம் முதல் ரூ.54 ஆயிரம் வரை சம்பளம்! அழைக்கும் மத்திய அரசு பணி!அருமையான வாய்ப்பு!

டெல்லி: மத்திய அரசின் திருவாங்கூர் உரம் மற்றும் ரசாயனம் நிறுவனத்தில் ரூ.29 ஆயிரம் முதல் ரூ.54 ஆயிரம் வரையிலான சம்பபளத்தில் ஏராளமான பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன.

மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் திருவாங்கூர் உரம் மற்றும் ரசாயனம் (The Fertilisers And Chemicals Travancor LTD or FACT) நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது.

இங்கு மூத்த மேலாளர் உள்பட ஏராளமான பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்ட உள்ளது. இதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அந்த அறிவிப்பின் முக்கிய விபரங்கள் வருமாறு:

