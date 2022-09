பி.ஏ. படித்தால் நல்ல வேலை கிடைக்குமான்னு யோசிக்கிறீர்களா.. கொட்டிக்கிடக்கிறது வாய்ப்பு.. இதோ லிஸ்ட்

Jobs

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: பிஏ பட்டப்படிப்பை படித்தால் நல்ல வேலை கிடைக்குமான்னு பலர் யோசிக்கும் நிலையில் தான் ஏராளமான அரசு வேலைகள் கொட்டிக்கிடக்கிறது. பிஏ பட்டப்படிப்பை முடித்தவர்களுக்கு காத்திருக்கும் அரசு வேலைவாய்ப்பு என்ன என்பதை இந்த செய்தியில் கூறியுள்ளோம்.

இன்றைய காலக்கட்டத்தில் அரசு, தனியார் வேலைவாய்ப்பு என்பது சிலருக்கு மிகவும் எளிமையாக கிடைத்து விடுகிறது. இருப்பினும் சிலர் மிகவும் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர். இதற்கு பின்னணியில் பல காரணங்கள் உள்ளன.

இதனால் தான் இந்தியாவில் எப்போதும் உள்ள பிரச்சனைகளில் வேலைவாய்ப்பும் ஒன்றாக உள்ளது. கொரோனா பரவல் உள்ளிட்ட காரணங்களால் தற்போது வேலைவாய்ப்பின்மை அதிகரித்துள்ளதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றன.

English summary

A lot of government jobs are pouring in when many people think that they can get a good job by studying BA degree. In this news we have told what are the government jobs waiting for BA graduates.