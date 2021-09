3 ரன்னில் நடையை கட்டிய தோனி.. மும்பையை சுருட்டிய சிஎஸ்கே.. கலந்துகட்டி கலக்கும் மீம்ஸ்

Memes

oi-Veerakumar

துபாய்: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான நேற்றைய ஐபிஎல் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 20 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

முதலில் பேட் செய்த சிஎஸ்கே ஆரம்பத்தில் தொடர்ந்து விக்கெட்டுகளை பறி கொடுத்தது. தோனி 3 ரன்களில் அவுட்டானார். ஆனால், வழக்கம்போல சிறப்பாக ஆடிய ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 58 பந்துகளில் 88 ரன்கள் விளாசி அவுட்டாகாமல் களத்தில் இருந்தார்.

ரவிந்திர ஜடேஜா, 26, பிராவோ 8 பந்துகளில் 23 ரன்கள் சேர்த்ததால், 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 156 ரன்கள் எடுத்தது சிஎஸ்கே.

சிஎஸ்கே உள்ளே.. சிக்கல் நிறைய இருக்கே.. இதையெல்லாம் அனுபவிக்கலாமா, வேண்டாமா.. ஆண்டவா!

English summary

CSK and MI IPL Memes: Chennai Super Kings won the IPL match against Mumbai Indians by 20 runs yesterday. Viral memes have been circulating about the Chennai-Mumbai Indians match. See for yourself some memes with such humor.