லக்னோ: விழா மேடையில் பெண்ணின் தலையில் எச்சில் துப்பி சிகையலங்காரம் செய்த வீடியோ இணையத்தில் வைரலானதால் சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளார் பிரபல சிகையலங்கார நிபுணர் ஜாவேத் ஹபீப். இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தேசிய மகளிர் நல ஆணையம் தாமாக முன்வந்து விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.

பெண்ணின் தலையில் எச்சில் துப்பி ஹேர்ஸ்டைல்.. சர்ச்சையில் சிக்கிய பிரபல ஹேர்ஸ்டைலிஸ்ட்!

கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னர் உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் முசாஃபர்நகரில் கிங் வில்லா ஹோட்டலில் சிகையலங்காரம் குறித்த பயிற்சி வகுப்பு ஒன்று நடைபெற்றது. டெல்லியைச் சேர்ந்த பிரபல சிகையலரங்கார நிபுணர் ஜாவேத் ஹபீப் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட இந்த நிகழ்ச்சியில், நாட்டின் பல பகுதிகளில் இருந்தும் சிகையலங்காரத் துறையில் இருந்தவர்கள் கலந்து கொண்டனர். இதில் ஏராளமானவர்கள் பெண்கள் ஆவர்.

நிகழ்ச்சியின் ஒரு கட்டமாக சிகையலங்கார செய்முறை பயிற்சிக்காக, நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பூஜா குப்தா என்ற பெண்ணை மேடைக்கு அழைத்தார் ஜாவேத். அவருக்கு பார்வையாளர்கள் மத்தியில் சிகையலங்காரம் செய்து காட்டினார்.

English summary

The National Commission for Women (NCW) on Thursday asked the Uttar Pradesh Police to probe a video of hair stylist Jawed Habib spitting on a woman's head which has now gone viral.