மும்பை vs ஹைதராபாத் போட்டியில் சந்தேக 'சம்பவங்கள்..' மேட்ச் ஃபிக்சிங்.. வைரலாகும் மீம்ஸ்

oi-Veerakumar

துபாய்: அபுதாபி மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் இடையேயான போட்டி ஃபிக்சிங் செய்யப்பட்டது எனக் கூறி கிண்டல் செய்து மீம்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாக சுற்றி வருகின்றன.

நேற்றைய போட்டியில் பெரும் ரன் வித்தியாசத்தில் வெல்ல வேண்டும். அப்போதுதான் பிளே ஆப் போக முடியும் என்ற இக்கட்டான நிலையில் களம் கண்டது மும்பை.

முதலில் பேட் செய்த அந்த அணி வீரர் இஷான் கிஷன், சூர்யகுமார் யாதவ் ஆகியோர் முறையே, 32 பந்துகளில் 84, 40 பந்துகளில் 82 ரன்களை குவித்து அதிரடி காட்டினர். ஒரு கட்டத்தில் ஸ்கோர் 250ஐத் தாண்டும் என்ற நிலை இருந்தது.

English summary

SRH vs MI: Memes have been circulating virally on social media, claiming that the match between Mumbai Indians and Sunrisers Hyderabad at the Abu Dhabi Stadium yesterday was fixed.