பெட்ரோல் விலை உயர்வு... இந்த டெம்ப்ளேட்ட தான மக்கா தேடிட்டு இருக்கீங்க!

Memes

oi-Jaya Chitra

சென்னை: சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலின் விலை ரூ.100-ஐ கடந்துள்ளது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.

விலைவாசி ஏறிய அளவிற்கு மாத சம்பளம் ஏறாத காரணத்தால் பெட்ரோல் போடுவதற்கு வங்கிகளில் லோன் வாங்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக மக்கள் கவலைப்படுகின்றனர். இந்த கவலைகளை எல்லாம் மீம்ஸ் மூலம் வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர் மக்கள்.

நம் பங்குக்கு நாமும் சில மீம்ஸ் போட்டு சிந்திக்க வைக்கலாமே என்ற முயற்சி தான் இது. இந்த சோதனையான காலகட்டத்தில் சிந்திக்கவும், சிரிக்கவும் வைக்கும் சில மீம்ஸ்கள் உங்கள் பார்வைக்காக..

English summary

The petrol price in Chennai hikes to Rs.100 per litre. Memes are flooding on this topic in social media. These are some on petrol price hike from us.