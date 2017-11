என்னாது தமிழக முதல்வர் நயன்தாராவா... என்னய்யா சொல்லுறீங்க... #நயன்தாரா

Memes

Lakshmi Priya

Subscribe to Oneindia Tamil

#அறம் படம் மட்டுமல்ல ஒரு பதிவு... என் மனதை அசைத்த படைப்புக்களில் இதுவும் ஒன்று! இந்தியாவில் இருக்கும் மற்றொறு இந்தியாவை அடையாளம் காட்ட இப்படிபட்ட பதிவுகள் அவசியம் ! #கோபி_நயினார் #நயன்தாரா Final shot where she cries, proves how seasoned actress she is🙏🏻

English summary

Netisans gave their comments on the film Aramm which starred Nayanthara in the role of District Collector.