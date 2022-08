ஆஹா இது தெரியாம போச்சே.. "ரக்கர்ட் பாய்ஸ்"னா யாரு? அவங்களைதான் பொண்ணுங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமாம்!

Memes

oi-Shyamsundar I

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் நெட்டிசன்கள் இடையே புதிதாக ரக்கர்ட் பாய்ஸ் குறித்த விவாதம் ஒன்று எழுந்துள்ளது. இவர்களைத்தான் பெண்களுக்கு பிடிக்கும் என்று பலரும் இணையத்தில் கூறி, டிரெண்ட் செய்து வருகிறார்கள். என்னதான் நடக்கிறது? ஏன் இந்த விவாதம் இப்போது தோன்றியது?

தமிழ் சூழலில் பல காலமாக இருக்கும் விவாதம்தான் இது. முன்பு முரட்டுத்தனமான ஆள் vs பழம் என்று இருந்த விவாதம் தற்போது சாக்லேட் பாய் vs ரக்கர்ட் பாய்ஸ் என்று மாறி உள்ளது. ரக்கர்ட் பாய்ஸ் என்றால் வேறு ஒன்றும் இல்லை முரட்டுதனமான பாய்ஸ்.

அடிக்கடி கோபம் அடையும், சுர்ரென கோபம் கொள்ளும் பாய்ஸ் எல்லாம் ரக்கர்ட் பாய்ஸ்தான். காதல் கொண்டேன் தனுஷ் சாக்லேட் பாய்ஸ் என்றால்.. சுள்ளான் பட தனுஷ் ரக்கர்ட் பாய் என்று சொல்லலாம். அவ்வளவுதான்.

இந்த சாக்லேட் பாய் vs ரக்கர்ட் பாய் விவாதம் இப்போது எழுவதற்கு zee தமிழ் சேனலில் நடந்த தமிழா தமிழா நிகழ்ச்சி விவாதம் ஒன்றுதான் காரணம்.

Who is best? Chocolate boys or Roughed men? Memes trending in Tamil Social Media