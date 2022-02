சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலில் தேவாரம் பாடிய 50 பேரை கைது செய்த போலீஸ்! பரபரப்பு

News

oi-Jeyalakshmi C

சிதம்பரம்: சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலில் தேவாரம் பாட முயன்ற 50 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். தெய்வத் தமிழ்ப் பேரவை சார்பில் சிற்றம்பல மேடையில் நின்று தேவாரம் பாடுவோம் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. கோயிலுக்குள் நுழைந்த தேவாரம் பாட முயன்ற 50 பேரை காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தினர். தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் புதிய சட்டம் இயற்றி, சிதம்பரம் நடராசர் கோயிலை இந்து சமய அறநிலையத்துறையில் சேர்க்க வேண்டும் என தெய்வத் தமிழ்ப் பேரவை சார்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சிதம்பரத்தில் உள்ள புகழ் பெற்ற நடராஜர் கோவிலில் தமிழில் தேவாரம் பாட அங்குள்ள தீக்ஷிதர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். இதனால் அவர்களுக்கும் தமிழ் சிவாச்சாரியார்களுக்கும் இடையே பிரச்சினை நிலவுகிறது.

சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் திருச்சிற்றம்பல மேடை உள்ளது. இந்த மேடையில் இருந்தபடி பக்தர்கள் தேவராம், திருமறை ஆகியவற்றைப் பாடுவார்கள். கடந்த 2007ஆம் ஆண்டு தேவரம் பாடுவதற்கு கோவில் தீக்ஷிதர்கள் தடை போட்டு விட்டனர். இதை எதி்ர்த்து போராட்டங்கள் நடந்ததையடுத்து தேவாரம் பாடலாம், ஆனால் மேடையில் இருந்து பாடக் கூடாது, கீழே உள் மண்டபத்தில் இருந்தபடிதான் பாட வேண்டும் என்று கூறினர்.

திருச்சிற்றம்பல மேடையில் இருந்தபடி தேவாரம், திருமறை ஆகியவற்றைப் பாடலாம் என தமிழக அரசின் இந்து அறநிலையத்துறை ஆணையர் கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு உத்தரவிட்டார். இதை எதிர்த்து தீக்ஷிதர்கள் சார்பில் அரசு உத்தரவை எதிர்த்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம், இந்த விவகாரத்தில் தமிழக அரசு முடிவு எடுத்து அறிவிக்கலாம் என தீர்ப்பளித்தது.

இதைத் தொடர்ந்து ஏற்கனவே பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவை உறுதி செய்து அரசு மீண்டும் உத்தரவு பிறப்பித்தது.

சிதம்பரம் நடராஜர் ஆலயத்தில் தீட்சிதர்களுக்கும் தமிழ் சிவாச்சாரியர்களுக்கும் அவ்வப்போது பிரச்சினை உருவாகி வருகிறது. இந்த நிலையில் இந்த ஆலயத்தில் ஆறு நாட்கள் தேவாரம் பாட தெய்வத் தமிழ்ப் பேரவை சில தினங்களுக்கு முன்பு அழைப்பு விடுத்தது.

