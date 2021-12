ஆட்சிக்கு வந்தால் குவாட்டர் 50 ரூபாய்தான்.. ஆந்திர பாஜக தலைவரின் அறிவிப்பு

News

oi-Rajkumar R

அமரவாதி: ஆந்திராவில் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால் ஒரு குவார்ட்டர் மதுபாட்டில் 70 ரூபாய்க்கு விற்கப்படும் எனவும் , அரசுக்கு அதிக வருமானம் கிடைத்தால் தரமான குவார்ட்டர் பாட்டில் ஒன்றின் விலை 50 ரூபாயாக குறைக்கப்படும் என பாஜக ஆந்திர மாநில தலைவர் கூறியுள்ளது சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

2014ஆம் ஆண்டு ஆந்திராவில் நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் தெலுங்கு தேசம் கட்சி சந்திரபாபு நாயுடு தலைமையில் 102 இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்தது. ஜெகன்மோகன் ரெட்டியின் ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி 67 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்று இரண்டாவது இடத்தில் இருந்தது.

4 ரூபாய் போதாது என்றேன்.. கருணாநிதி 10 ரூபாய் கொடுத்தார்.. நன்றியுடன் நினைவுக்கூறும் குமரி அனந்தன்!

இந்நிலையில் கடந்த 2019 சட்டமன்ற தேர்தலில் ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி மொத்தமுள்ள 175 இடங்களில் 150 இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்தது. இந்த தேர்தலில் பாஜக படுதோல்வி அடைந்த நிலையில் முதல்வராக பதவியேற்ற தெலுங்கு ஜெகன்மோகன் முந்தைய தெலுங்கு தேசம் கட்சியின் பல கொள்கை முடிவுகளை மாற்றி வருகிறார்.

English summary

The BJP Andhra Pradesh leader has said that if the BJP comes to power in Andhra Pradesh, a quarter of a bottle of liquor will be sold for 70 rupees and if the government gets more revenue, the price of a quality quarter bottle will be reduced to 50 rupees, which is spreading fast on social media.