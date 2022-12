உனக்கு 15..எனக்கு 14! 10ஆம் வகுப்பிலேயே 8 மாசம் கர்ப்பம்! 9ஆம் வகுப்பு மாணவன் கைது! அலறிய அரியலூர்!

Ariyalur

oi-Rajkumar R

அரியலூர் : அரியலூர் மாவட்டத்தில் பத்தாம் வகுப்பு மாணவி கர்ப்பமாக இருப்பதாக தெரிய வந்த செய்தியால் அவரது பெற்றோர் அதிர்ச்சி அடைந்த நிலையில், சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்தது ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவன் என்ற அதிர்ச்சி தகவலும் வெளியாகி இருக்கிறது.

தமிழகம் முழுவதும் கடந்த சில நாட்களாக பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக 18 வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுமிகள் வன்கொடுமை சம்பவங்களில் சிக்குவது அதிகரித்து வருகிறது.

உத்தரப்பிரதேசம், தெலுங்கானா, ஆந்திரா, ஹரியானா, ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இத்தகைய சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவது போல் தற்போது தமிழகத்தில் இந்த கொடூரங்கள் அரங்கேறுவது சமூக ஆர்வலர்களையும் பெற்றோர்களையும் அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

English summary

While the parents of a class 10 girl in Ariyalur district were shocked by the news that she was pregnant, shocking information has also come out that the girl was sexually assaulted by a class 9 student.