திரும்ப திரும்ப அதையே கேக்குறீங்க.. அதுக்கு வேலையே இல்லை.. கட் அண்ட் ரைட்டா சொன்ன டிடிவி.தினகரன்!

Ariyalur

oi-Vignesh Selvaraj

அரியலூர் : அதிமுகவுடன் அமமுக இணையாது, ஜெயலலிதாவின் உண்மையான தொண்டர்கள் எங்கு இருந்தாலும் அமமுகவில் இணைய வேண்டும் என அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி.தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் துரோகிகள் கூட்டத்தின் வீழ்ச்சி தொடங்கிவிட்டது. அங்கிருப்பவர்கள் ஒரு சகுனி கூட்டம் போல் இருக்கிறார்கள் என தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் கடந்த ஒரு மாதமாக நிலவி வரும் கடுமையான பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் அமமுக அதிமுகவில் இணையுமா என்ற கேள்வியால் டிடிவி தினகரன் சூடாகப் பேசியுள்ளார்.

English summary

AMMK will not join AIADMK, We will restore the AIADMK party in whatever position it is in the future : says AMMK general secretary TTV Dhinakaran.