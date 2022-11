இந்திய அணியில் இடம்.. ஆனால் குடும்ப நிலை.. அறிந்ததும் முதல்வர் போட்ட ஆர்டர் - பறந்து சென்ற அமைச்சர்!

Ariyalur

oi-Vignesh Selvaraj

அரியலூர் : இந்திய ஹாக்கி அணிக்கு தேர்வாகியுள்ள அரியலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இளம் வீரர் கார்த்திக்கிற்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளும் அரசு சார்பில் செய்யப்படும் என அமைச்சர் சிவசங்கர் உறுதியளித்துள்ளார்.

அரியலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கார்த்திக் என்ற இளம் வீரர், இந்திய அணிக்குத் தேர்வான நிலையில், அவரது பெற்றோர் பண வசதி இன்றி தவிக்கும் தகவல் ஊடகங்கள் வாயிலாக முதல்வர் ஸ்டாலினின் கவனத்திற்குச் சென்றுள்ளது.

இதையடுத்து, அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கருக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆணையிட, உடனே கார்த்திக்கின் வீட்டுக்கே சென்ற அமைச்சர் சிவசங்கர், நிலையைக் கேட்டறிந்து, அனைத்து உதவிகளையும் செய்வதாக உறுத்தியுள்ளார்.

மேலும், ரூ. 10 லட்சம் நிதி உதவி வழங்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் சிவசங்கர் உறுதி அளித்துள்ளார்.

கலகத்தலைவன் எப்படியிருக்கு..வாக்கிங் போன போது கேட்ட முதல்வர்..அமைச்சர் சொன்ன பதில் செம்ம!

English summary

Minister SS Sivasankar has assured that TN government will provide all necessary assistance to Karthik, a young player from Ariyalur district, who has been selected for the Indian hockey team. Also, Minister Sivashankar has also assured that financial assistance of 10 lakhs will be provided as per CM Stalin's order.