தமிழகத்தில் பின்தங்கிய பகுதி என்று எதுவும் இருக்காது! எல்லாமே வளர்ச்சி பெறும்! ஸ்டாலின் திட்டவட்டம்!

Ariyalur

oi-Arsath Kan

அரியலூர்: அடுத்த சில ஆண்டுகளில் பின் தங்கிய பகுதி, மாவட்டம் என்று எதுவும் தமிழ்நாட்டில் இருக்காது என்றும் அதை நோக்கித்தான் அரசு உழைத்து வருவதாகவும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

ஒரு ஆட்சி எப்படி நடக்க வேண்டும் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக திமுக ஆட்சி திகழ்வதாக பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக முதல்வர் ஆற்றிய உரையின் விவரம் வருமாறு;

அடுத்த மாஸ்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் 2வது நாள் பயணமாக இன்று அரியலூர் செல்கிறார்.. ரெடியாகும் புது திட்டம்

English summary

Chief Minister Stalin has said that in the next few years there will be no such thing as a backward region or district in Tamil Nadu and the government is working towards that.