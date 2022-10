ஷாக்.. பாரத் ஜோடோ யாத்திரையில் 4 பேர் மீது பாய்ந்த மின்சாரம்.. காங்கிரஸ் கொடியால் நேர்ந்த சோகம்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: ராகுல் காந்தியின் பாரத் ஜோடோ யாத்திரை ஊர்வலத்தில் இன்று 4 பேர் மீது மின்சாரம் பாய்ந்தது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. காங்கிரஸ் கொடி கட்டப்பட்ட இரும்பு கம்பி மின்வயரில் உரசிய நிலையில் மின்சாரம் பாய்ந்து தூக்கிவீசப்பட்டனர். இது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் தனது செல்வாக்கை நிரூபிக்க போராடி வருகிறது. கட்சிக்கு புதிய தலைவர் தேர்வு செய்யப்பட உள்ள நிலையில் ராகுல் காந்தி கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை நடைப்பயணத்தை துவக்கி உள்ளார்

இந்தியா முழுவதும் கட்சி தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்தும் வகையில் ராகுல் காந்தி பாரத் ஜோடோ யாத்திரை எனும் இந்திய ஒற்றுமை நடைப்பயணத்தை ராகுல்காந்தி துவங்கி உள்ளார்.

English summary

In karnataka bellary four people were electrocuted when One of the participants of the Bharat Jodo Yatra was holding an iron rod with the Congress flag. He, along with three others, was electrocuted.