கர்நாடகாவில் அசத்தல்.. "மாதவிடாய் கப்பிற்கு" மாறிய 8,000 கிராமப் பெண்கள்.. மாபெரும் மாற்றம்

Bangalore

oi-Halley Karthik

பெங்களூரூ: கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள கனகபுரா தாலுகாவின் 36 கிராமங்களை சேர்ந்த சுமார் 8,000 பெண்கள் மாதவிடாய் காலங்களில் நாப்கின்களுக்கு பதிலாக தற்போது மாதவிடாய் கப்களை பயன்படுத்த தொடங்கியுள்ளனர். வளர்ந்த பெரு நகரங்களில் வசிப்பவர்களே இது குறித்த போதிய விழிப்புணர்வு பெறாத நிலையில் 36 கிராமங்களில் உள்ள பெண்கள் இந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளனர். இது குறித்து விரிவாக அலசுகிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு.

மாதவிடாய் காலம் பெண்களுக்கு எப்போதும் தலைவலி நிறைந்த காலமாகும். தொடக்கக் காலத்தில் மாதவிடாய் நாட்களில் பெண்கள் தனியாக இருக்க வைக்கப்பட்டனர். அப்போது நாப்கின் போன்ற வசதிகள் கிடையாது. கிழிந்த துணிகளை கொண்டு தங்களை பெண்கள் தூய்மைப்படுத்தி வந்தனர். பின்னர் நாப்கின்கள் அவர்களுக்கு பேருதவியாக இருந்தது. ஆனால் நாளடைவில் இந்த நாப்கின்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கத் தொடங்கின. அதாவது, நாப்கின்கள் முறையாக அப்புறப்படுத்தப்படாமல் சுகாதார சீர்கேட்டை ஏற்படுத்தியது.

English summary

About 8,000 women from 36 villages of Kanakapura taluk in Karnataka state have now started using menstrual cups instead of sanitary napkins during menstruation. Women in 36 villages have made this change while residents of big cities are not aware enough about it. This news package analyzes this in detail.