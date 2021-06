கொடூரத்தின் உச்சம்.. 13 வயது சிறுவனை.. மரத்தில் கட்டி வைத்து சித்ரவதை.. பதறிப்போன கிராம மக்கள்!

Bangalore

oi-Rayar A

பெங்களுரு: கர்நாடகா மாநிலம் மாண்டியா மாவட்டத்தின் ஸ்ரீரங்கப்பட்டண தாலுகாவில் உள்ளது பெலகோலா கிராமம். இங்கு ஹர்ஷா என்பவருக்கு சொந்தமான விவசாய நிலம் உள்ளது.

கர்நாடகா மாநிலத்தில் 13 வயது சிறுவனை மரத்தில் கட்டி வைத்து தாக்கிய அதிர்ச்சி சம்பவம் நடந்துள்ளது.

அந்த பகுதியில் 13 வயது சிறுவன் ஒருவன் ஆடுகளை மேய்த்துக் கொண்டிருந்தான். அப்போது ஒரு சில ஆடுகள் தோட்டத்துக்குள் நுழைந்து விட்டது.

