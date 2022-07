மேகதாது பற்றி விவாதிக்க தடை.. இன்று காவிரி மேலாண்மை ஆணைய கூட்டம் ! டெல்லி விரைந்த தமிழக அதிகாரிகள்!

Bangalore

பெங்களூர்: மேகதாது அணை குறித்து விவாதிக்க உச்சநீதிமன்றம் தடை விதிக்க பிறப்பித்த உத்தரவை தொடர்ந்து இன்று டெல்லியில் காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணைய கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. இதற்காக தமிழக அதிகாரிகள் டெல்லி விரைந்துள்ளனர்.

கர்நாடகம்-தமிழ்நாடு இடையே காவிரி நீர் பங்கீட்டு பிரச்சனையில் காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் 16வது கூட்டம் ஜூன் 17ல் அதன் தலைவர் எஸ்கே ஹல்தேர் தலைமையில் நடைபெற உள்ளது என அறிவிக்கப்பட்டது.

மேகதாது அணை..உச்சநீதிமன்றத்தில் கடும் எதிர்ப்பை பதிவு செய்த தமிழக அரசு - வழக்கறிஞர் கண்ணதாசன்

A meeting of the Cauvery Water Management Commission is scheduled to be held in Delhi today following the Supreme Court's ban on discussing the Meghadatu dam. Tamil Nadu officials have rushed to Delhi for this.