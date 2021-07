உங்களுக்கு கொரோனா நெகட்டிவ்.. வரிசையாக வந்த 16 எஸ்எம்எஸ்.. திறந்து பார்த்தால்.. அதிர்ந்த வாலிபர்

Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர்: கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளாத ஒருவருக்கு, அவருக்கு பரிசோதனை செய்து பார்த்ததில் நெகட்டிவ் என்று வந்துள்ளதாக 16 எஸ்எம்எஸ்கள் தொடர்ந்து வந்துள்ளது. இது மிகப்பெரிய முறைகேடு நடக்கிறதா என்ற சந்தேகத்தை எழுப்பியுள்ளது.

பெங்களூர் நகரை சேர்ந்தவர் சஜய். 39 வயதாகிறது. கடந்த ஏப்ரல் மாதம் அவர் வெளியூர் செல்வதற்காக கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொண்டார்.

குடி போதையில் தாறுமாறாக வந்த கார் மோதி தூக்கி வீசப்பட்ட பைக்... இளைஞர்கள் படுகாயம் - 4 பேர் கைது

அதுவும் கூட வேறு ஒரு நம்பரில் இருந்து தான் பதிவு செய்தார். மெசேஜ் வருவதாக இருந்தால் அப்போதே வர வேண்டும், அல்லது அந்த நம்பருக்கு வர வேண்டும்.

English summary

A 39 year old man from Bangalore had received many SMS messages over covid negative result, but the man didn't took any test recently.